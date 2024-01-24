Куда обращаться работодателю за компенсацией расходов на обустройство рабочих мест лиц с инвалидностью: разъяснение

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации принимается региональным центром занятости в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов и оформляется соответствующим приказом.

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Ивано-Франковский областной центр занятости напоминает, куда обращаться работодателю за компенсацией расходов на обустройство рабочих мест с инвалидностью.

Отмечается, что порядок предоставления работодателям компенсации фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.08.2023 № 893 (вступило в силу 29 августа 2023 года).

Для получения компенсации работодатель представляет центру занятости по месту осуществления его хозяйственной деятельности заявление (с приложениями) о предоставлении компенсации за обустройство рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью.

Заявление подается работодателем в течение 90 календарных дней со дня трудоустройства с инвалидностью.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации принимается региональным центром занятости в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов и оформляется соответствующим приказом.

Информацию о принятом решении центр занятости посылает работодателю в течение трех рабочих дней с даты его принятия.

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