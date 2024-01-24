Куди звертатись роботодавцю за компенсацією витрат на облаштування робочих місць осіб з інвалідністю: роз’яснення

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з дня подання документів та оформляється відповідним наказом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Івано-Франківський обласний центр зайнятості нагадує, куди звертатись роботодавцю за компенсацією витрат на облаштування робочих місць осіб з інвалідністю.

Зазначається, що порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893 (набрала чинності 29 серпня 2023 року).

Для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву (з додатками) про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Заява подається роботодавцем протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 10 робочих днів з дня подання документів та оформляється відповідним наказом.

Інформацію про прийняте рішення центр зайнятості надсилає роботодавцю протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.