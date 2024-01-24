Міноборони підготувало нову версію законопроекту про мобілізацію для внесення до парламенту

Пропонується уточнити підстави для надання відстрочки та звільнення від призову.

Міністерство оборони готове внести до Верховної Ради доопрацьований законопроект про посилення мобілізації, повідомляє Цензор.нет з посиланням на документи.

Зокрема, пропонується уточнити підстави для надання відстрочки та звільнення від призову. Для осіб з інвалідністю така відстрочка від мобілізації, за даними видання, залишиться – причому, для усіх груп.

Також пропонується, щоб державні службовці категорій «Б» та «В» бронювалися у частці 50% від військовозобов’язаних в певному органі.

Пропонується дозволити «переїжджати без дозволу ТЦК», але ставати на облік за новою адресою.

Вводиться електронний кабінет і ЦНАП для оновлення даних замість ТЦК.

Разом з тим, у документах, які публікує видання, зазначається, що це доопрацьований законопроект №10378 (який був внесений 25 грудня 2023 року). Однак, як відомо, цей законопроект вже Урядом відкликано, тож вносити його мають тепер за новим номером.

У Верховній Раді інформація про реєстрацію відповідного нового законопроекту поки відсутня.

Автор: Наталя Мамченко