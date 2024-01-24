Міноборони підготувало нову версію законопроекту про мобілізацію для внесення до парламенту

Міністерство оборони готове внести до Верховної Ради доопрацьований законопроект про посилення мобілізації, повідомляє Цензор.нет з посиланням на документи.
Зокрема, пропонується уточнити підстави для надання відстрочки та звільнення від призову. Для осіб з інвалідністю така відстрочка від мобілізації, за даними видання, залишиться – причому, для усіх груп.
Також пропонується, щоб державні службовці категорій «Б» та «В» бронювалися у частці 50% від військовозобов’язаних в певному органі.
Пропонується дозволити «переїжджати без дозволу ТЦК», але ставати на облік за новою адресою.
Вводиться електронний кабінет і ЦНАП для оновлення даних замість ТЦК.
Разом з тим, у документах, які публікує видання, зазначається, що це доопрацьований законопроект №10378 (який був внесений 25 грудня 2023 року). Однак, як відомо, цей законопроект вже Урядом відкликано, тож вносити його мають тепер за новим номером.
У Верховній Раді інформація про реєстрацію відповідного нового законопроекту поки відсутня.
Автор: Наталя Мамченко
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