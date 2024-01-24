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До Верховної ради не надходив законопроект про мобілізацію, – голова Комітету Олександр Завітневич

Голова Комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич пообіцяв відразу повідомити з офіційних джерел, якщо Уряд внесе законопроект про мобілізацію – поки такий проект не вносився.

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До Верховної ради не надходив законопроект про мобілізацію, – голова Комітету Олександр Завітневич

17:31, 24 січня 2024
Голова Комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич пообіцяв відразу повідомити з офіційних джерел, якщо Уряд внесе законопроект про мобілізацію – поки такий проект не вносився.
До Верховної ради не надходив законопроект про мобілізацію, – голова Комітету Олександр Завітневич
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич повідомив, що парламент не отримував від Кабміну новий законопроект про мобілізацію.

«Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо мобілізації та проходження військової служби.

Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту», - зазначив він.

Нагадаємо, «Цензор.нет» повідомило, що «Міноборони внесло до Ради доопрацьований законопроєкт про мобілізацію», додавши певні документи.

Разом із тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», у документах, які публікує видання, зазначається, що це «доопрацьований законопроект №10378 (який був внесений 25 грудня 2023 року)». Однак, як відомо, цей законопроект вже Урядом відкликано, тож вносити його мають тепер за новим номером.

У Верховній Раді інформація про реєстрацію відповідного нового законопроекту поки відсутня.

Відповідно до Регламенту (стаття 95) знятими з розгляду вважаються також відкликані та відхилені законопроекти.

Автор: Наталя Мамченко 

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