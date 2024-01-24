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  1. В Україні

ЗСУ контролюють повітряний простір на Білгородсько-Харківському напрямку, – Генштаб

17:18, 24 січня 2024
Генштаб ЗСУ заявив про інтенсивність обстрілів на Харківському напрямку, у зв’язку зі зростанням кількості військово-транспортних літаків рф.
ЗСУ контролюють повітряний простір на Білгородсько-Харківському напрямку, – Генштаб
Джерело фото: REUTERS
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У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76. Натомість Генеральний штаб ЗСУ видав заяву на тлі інформації про падіння Іл-76, що неспроможність противника досягти результатів на полі бою призводить до збереження його стратегії терору, зокрема на Харківському напрямку. З метою зменшення ракетної загрози Збройні Сили України не лише контролюють повітряний простір, але й детально відстежують точки запусків та логістику ракет.

За даними Генштабу, за останній тиждень противником здійснено 19 ракетних ударів по Харківщині, використовуючи 26 ЗКР С-300 та 3 БР «Іскандер-М». Ці атаки призвели до смерті 16 осіб, включаючи одну дитину, та поранення 78 осіб. Налічено руйнування 13 будівель, серед яких лікарня, три навчальних заклади та шість житлових будинків.

Інтенсивність обстрілів пов’язують зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які направляються до аеродрому Білгорода. З цього приводу Збройні Сили України планують продовжувати заходи знищення засобів доставки та контролю за повітряним простором для протидії терористичній загрозі, зокрема на Білгородсько-Харківському напрямку.

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