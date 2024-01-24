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  1. В Україні

Вимагав хабар під виглядом «доната»: в Києві затримали посадовця КМДА та його спільника

17:16, 24 січня 2024
За даними прокуратури, посадовець КМДА та його спільник вимагали частину від компенсації по кредиту в рамках держпрограми.
Вимагав хабар під виглядом «доната»: в Києві затримали посадовця КМДА та його спільника
Фото: Київська обласна прокуратура
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Посадовцю Київської міської державної адміністрації та його спільнику оголосили підозри за фактом одержання неправомірної вигоди. Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Як повідомляється, посадовець КМДА вимагав від власника товариства сплатити йому 20% від отриманої компенсації по кредиту в рамках державної програми щодо фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу. У випадку відмови сказав, що виключить товариство зі списку отримувачів допомоги.

Раніше за рахунок отриманого кредиту підприємець закупив товар, який зберігав на складах у Бучі Київської області. У березні 2022 року внаслідок бойових дій ворог знищив вказаний склад.  Власник товариства на початку війни вступив до ДФТГ, а його син – до лав ЗСУ.

Тому підприємницька діяльність майже припинилась, а підприємство знаходилось на межі банкрутства. Прагнучи зберегти товариство, власник скористався державною програмою підтримки бізнесу.

Посадовець КМДА сказав передати хабар спільнику під виглядом «доната». Їх затримали після отримання частини хабаря в розмірі майже 90 тисяч гривень. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи. 

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