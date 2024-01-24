Сказал передать взятку под видом «доната»: в Киеве задержали чиновника КГГА и его сообщника

По данным прокуратуры, чиновник КГГА и его сообщник требовали часть от компенсации по кредиту в рамках госпрограммы.

Фото: Киевская областная прокуратура

Чиновнику Киевской городской государственной администрации и его сообщнику объявили подозрения по факту получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Как сообщается, чиновник КГГА требовал от владельца общества оплатить ему 20% от полученной компенсации по кредиту в рамках государственной программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. В случае отказа сказал, что исключит общество из списка получателей помощи.

Ранее за счет полученного кредита предприниматель закупил товар, хранивший на складах в Буче Киевской области. В марте 2022 года в результате боевых действий враг уничтожил указанный состав. Владелец общества в начале войны вступил в ДФТО, а его сын – в ряды ВСУ.

Поэтому предпринимательская деятельность почти прекратилась, а предприятие находилось на грани банкротства. Стремясь сохранить общество, собственник воспользовался государственной программой поддержки бизнеса.

Чиновник КГГА сказал передать взятку сообщнику под видом «доната». Их задержали после получения части взятки в размере около 90 тысяч гривен. Вскоре им изберут меры пресечения.

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