В Харькове в результате ракетной атаки повреждено здание Национальной академии правовых наук, фото

В центре города после обстрела повреждено здание Академии правовых наук и общежитие юридического университета.

Фото: Олег Синегубов

23 января враг трижды обстрелял Харьков. Во время вечерней атаки на город ракетами С300 было повреждено здание Национальной академии правовых наук и общежитие юридического университета. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что "прилетело" в крышу Академии. Также в результате обстрела повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая гражданская инфраструктура.

Проректор Национального юридического университета Ярослава Мудрого Юрий Барабаш в комментарии "Суспильному" рассказал о масштабах разрушений.

"Повреждены, насколько мы знаем, на сегодняшний день: внутренняя отделка, 200 окон выбиты, наибольшие разрушения испытали помещение Академии правовых наук, расположенное рядом с общежитием, которое также использовалось совместно — то есть наше общежитие использовалось и Академией правовых наук", — рассказал он.

Фото: Олег Синегубов

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