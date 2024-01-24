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  1. В мире

В Нидерландах суд разрешил стрелять из пейнтбольных ружей в волков, чтобы отпугнуть

21:32, 24 января 2024
В национальном парке Гоге Велюве в Нидерландах в группу агрессивных волков разрешили стрелять из пейнтбольных ружей в интересах общественной безопасности.
В Нидерландах суд разрешил стрелять из пейнтбольных ружей в волков, чтобы отпугнуть
Источник фото: iPress.ua
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В Нидерландах суд в Утрехте принял решение разрешить стрелять из пейнтбольных ружей в волков, которые могут представлять опасность для общественной безопасности Решение было принято после длительного судебного процесса и определяет, что группа волков в национальном парке Гоге Велюве проявляла агрессивное поведение, став угрозой для общества. Об этом сообщает The Guardian.

Суд отметил в своем решении, что некоторые волки в парке оказывались нестрашными перед людьми, даже подходили к велосипедистам и пешеходам. Однако этот факт не гарантирует, что животное не может проявить агрессию и не будет кусать. В разведке использование криков и перцового баллончика было признано неэффективными, а перцовый баллончик считался опасным для волков.

Суд считает, что струлять в волков из пейнтбольных ружей стал единственно возможным решением в интересах общественной безопасности. Это решение приобретает актуальность в условиях растущей популяции волков в Европе, которая восстановилась после практически полного вымирания. В декабре Европейская комиссия выразила намерение изменить охранный статус волков, чтобы разрешить охоту на них из-за растущего влияния на домашний скот.

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