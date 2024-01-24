У Нідерландах суд дозволив стріляти з пейнтбольних рушниць у вовків, щоб відлякувати

У національному парку Гоге Велюве в Нідерландах у групу агресивних вовків дозволили стріляти з пейнтбольних рушниць в інтересах громадської безпеки.

Джерело фото: iPress.ua

У Нідерландах суд в Утрехті прийняв рішення дозволити стріляти з пейнтбольних рушниць у вовків, які можуть представляти небезпеку для громадської безпеки. Рішення було прийняте після тривалого судового процесу та визначає, що група вовків у національному парку Гоге Велюве проявляла агресивну поведінку, ставши загрозою для суспільства. Про це повідомляє The Guardian.

Суд зазначив в своєму рішенні, що деякі вовки у парку виявлялися нестрашними перед людьми, навіть підходили до велосипедистів та пішоходів. Однак цей факт не гарантує, що тварина не може виявити агресії та не кусатиме. У розвідці використання криків та перцевого балончика було визнано неефективними, а перцевий балончик вважався небезпечним для вовків.

Суд вважає, що страляти у вовків з пейнтбольних рушниць стало єдино можливим рішенням в інтересах громадської безпеки. Це рішення набуває актуальності в умовах зростаючої популяції вовків у Європі, яка відновилася після практично повного вимирання. У грудні Європейська комісія висловила намір змінити охоронний статус вовків, щоб дозволити полювання на них через зростаючий вплив на домашню худобу.

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