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Чи діє протерміноване посвідчення водія під час воєнного стану: відповідь сервісного центру МВС

23:03, 24 січня 2024
У сервісному центрі МВС пояснили нюанс щодо дії протермінованого посвідчення водія під час воєнного стану.
Чи діє протерміноване посвідчення водія під час воєнного стану: відповідь сервісного центру МВС
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС нагадав, що протерміноване посвідчення водія діє під час воєнного стану. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Ця норма працює на території України. А також за кордоном для тих українців, які отримали тимчасовий захист.   Якщо ви все ж таки вирішили обміняти свій документ, то памʼятайте - обмін здійснюється виключно після закінчення терміну дії документу», - сказано у повідомленні.

При зверненні до Сервісних центрів МВС з собою потрібно взяти:

- паспорт з відміткою про місце реєстрації

- ідентифікаційний номер

- наявне посвідчення водія.

У період воєнного стану медична довідка не обов’язкова. Також можливо здійснити обмін онлайн - через кабінет водія або Дію.

У головному сервісному центрі МВС додали, що 2-річне посвідчення водія, яке видавалось вперше, обмінюється за умови наявності не більше 2 штрафів. Якщо три і більше - складаєте іспити у сервісному центрі МВС.

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