Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як підстава для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України – постанова ВС

Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як підстава для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України має бути встановлена на стадії судового розгляду кримінального провадження, до ухвалення вироку та призначення покарання, або ж на стадії оскарження такого вироку в апеляційному порядку, тобто до набрання вироком законної сили.
Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, який розглянув кримінальне провадження щодо вчинення особою умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України).
У касаційній скарзі захисник вказував на необхідність звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України з огляду на повне відшкодування потерпілому завданої шкоди.
Разом із цим ККС ВС встановив, що відшкодування завданої шкоди мало місце вже після набрання вироком законної сили, а тому дійшов висновку про відсутність підстав для застосування положень ст. 75 КК України.
Водночас касаційний суд зауважив, що виконання вироку суду, який набрав законної сили, в частині відшкодування завданого збитку є прямим обов’язком особи, на яку такий обов’язок покладено судом, а його невиконання має окремі правові наслідки та може впливати на притягнення такої особи до юридичної відповідальності, визначеної законом.
Ознайомитись з постановою ККС ВС від 6 грудня 2023 року у справі № 501/740/20 (провадження № 51-3646км23) можна за посиланням.
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