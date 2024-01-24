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Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як підстава для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України – постанова ВС

16:25, 24 січня 2024
ККС ВС: Виконання вироку суду, який набрав законної сили, в частині відшкодування завданого збитку є прямим обов’язком особи, на яку такий обов’язок покладено судом, а його невиконання має окремі правові наслідки та може впливати на притягнення такої особи до юридичної відповідальності, визначеної законом.
Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як підстава для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України – постанова ВС
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Відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як підстава для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України має бути встановлена на стадії судового розгляду кримінального провадження, до ухвалення вироку та призначення покарання, або ж на стадії оскарження такого вироку в апеляційному порядку, тобто до набрання вироком законної сили.

Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, який розглянув кримінальне провадження щодо вчинення особою умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України).

У касаційній скарзі захисник вказував на необхідність звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відповідно до ст. 75 КК України з огляду на повне відшкодування потерпілому завданої шкоди.

Разом із цим ККС ВС встановив, що відшкодування завданої шкоди мало місце вже після набрання вироком законної сили, а тому дійшов висновку про відсутність підстав для застосування положень ст. 75 КК України.

Водночас касаційний суд зауважив, що виконання вироку суду, який набрав законної сили, в частині відшкодування завданого збитку є прямим обов’язком особи, на яку такий обов’язок покладено судом, а його невиконання має окремі правові наслідки та може впливати на притягнення такої особи до юридичної відповідальності, визначеної законом.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 6 грудня 2023 року у справі № 501/740/20 (провадження № 51-3646км23) можна за посиланням.

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