На Сумщині жінка здала в ломбард ноутбуки, які отримала для дистанційного навчання дітей

Жінка отримала за ноутбуки 20 тис. грн. и витратила їх на власні потреби.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру 36-річній жінці за фактом розтрати чужого майна.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрювана у 2023 році отримала від навчального закладу три ноутбуки для забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану своїх трьох дітей.

«Попри те, що зазначені ґаджети жінка отримала в безоплатне строкове користування та зобов’язувалась повернути, вона здала їх у ломбард під заставу, отримавши близько 20 тис. грн. Більш того, у визначений час жінка ноутбуки не викупила, витративши кошти на власні потреби», - сказано у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (розтрата чужого майна) КК України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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