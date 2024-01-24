В Сумской области женщина сдала в ломбард ноутбуки, которые получила для дистанционного обучения детей

Женщина получила за ноутбуки 20 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении 36-летней женщине по факту растраты чужого имущества.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемая в 2023 году получила от учебного заведения три ноутбука для обеспечения дистанционного обучения в условиях военного положения своих троих детей.

«Несмотря на то, что указанные гаджеты женщина получила в безвозмездное срочное пользование и обязывалась вернуть, она сдала их в ломбард под залог, получив около 20 тыс. грн. Более того, в определенное время женщина ноутбуки не выкупила, израсходовав средства на собственные нужды», - сказано в сообщении.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (расход чужого имущества) УК Украины. За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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