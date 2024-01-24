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  1. В Украине

Украина получила вертолет-медэвак от Польши для эвакуации раненых

21:13, 24 января 2024
Вертолет Ми-2 АМ-1 позволяет транспортировать трех легко- или одного тяжелораненного бойца.
Украина получила вертолет-медэвак от Польши для эвакуации раненых
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили новый вертолет Ми-2 АМ-1, предназначенный для медицинской эвакуации. О приобретении и передаче вертолета сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что вертолет предназначен для осуществления медицинской эвакуации и высокоточного оказания медицинской помощи. Он оборудован современным медицинским оборудованием, что позволяет обеспечивать неотложную медицинскую помощь в зоне конфликта.

Передача вертолета произошла в рамках волонтерской инициативы под названием "Zbroimy Ukrainę" ("Вооружим Украину"). Эта благотворительная кампания была организована неравнодушными гражданами Польши как проявление поддержки Украины в условиях полномасштабного вторжения России.

Вертолет Ми-2 АМ-1 имеет возможность транспортировать трех легко- или одного тяжелораненного, что делает его важным ресурсом для оказания помощи на передовой. Главное управление разведки выражает благодарность всем гражданам Польши, которые поддержали этот благородный проект, а также организаторам и участникам благотворительной инициативы.

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