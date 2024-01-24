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  1. В Україні

Україна отримала гелікоптер-медевак від Польщі для евакуації поранених

21:13, 24 січня 2024
Гелікоптер Мі-2 АМ-1 дає змогу транспортувати трьох легко-або одного важкопораненого бійця.
Україна отримала гелікоптер-медевак від Польщі для евакуації поранених
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Військовослужбовці Збройних Сил України отримали новий гелікоптер Мі-2 АМ-1, призначений для медичної евакуації. Про придбання та передачу гелікоптера повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що гелікоптер призначений для здійснення медичної евакуації та високоточного надання медичної допомоги. Він обладнаний сучасним медичним устаткуванням, що дозволяє забезпечувати невідкладну медичну допомогу в зоні конфлікту.

Передача гелікоптера сталася в рамках волонтерської ініціативи під назвою «Zbroimy Ukrainę» («Озброїмо Україну»). Ця благодійна кампанія була організована небайдужими громадянами Польщі як вияв підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення росії.

Гелікоптер Мі-2 АМ-1 має можливість транспортувати трьох легко-або одного важкопораненого, що робить його важливим ресурсом для надання допомоги на передовій. Головне управління розвідки висловлює вдячність усім громадянам Польщі, які підтримали цей благородний проект, а також організаторам та учасникам благодійної ініціативи.

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