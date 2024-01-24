Возмещение ущерба, причиненного уголовным правонарушением как основание для применения освобождения от отбывания наказания с испытанием по ст. 75 УК Украины – постановление ВС

КУС ВС: Исполнение приговора суда, вступившего в законную силу, в части возмещения причиненного ущерба является прямой обязанностью лица, на которое такая обязанность возложена судом, а его неисполнение имеет отдельные правовые последствия и может влиять на привлечение такого лица к юридической ответственности, определенной законом

Возмещение ущерба, причиненного уголовным правонарушением, как основание для применения освобождения от отбывания наказания с испытанием по ст. 75 УК Украины должна быть установлена на стадии судебного разбирательства уголовного производства, до вынесения приговора и назначения наказания, или же на стадии обжалования такого приговора в апелляционном порядке, то есть до вступления приговора в законную силу.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, который рассмотрел уголовное производство по совершению лицом умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В кассационной жалобе защитник указывал необходимость освобождения осужденного от отбывания наказания с испытанием в соответствии со ст. 75 УК Украины с учетом полного возмещения потерпевшему причиненного вреда.

Вместе с этим КУС ВС установил, что возмещение причиненного ущерба имело место уже после вступления приговора в законную силу, а потому пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 75 УК Украины.

В то же время кассационный суд отметил, что исполнение приговора суда, вступившего в законную силу, в части возмещения причиненного ущерба является прямой обязанностью лица, на которое такая обязанность возложена судом, а его неисполнение имеет отдельные правовые последствия и может влиять на привлечение такого лица. к юридической ответственности, определенной законом.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 6 декабря 2023 года по делу № 501/740/20 (производство № 51-3646км23) можно по ссылке.

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