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Действует ли просроченное водительское удостоверение во время военного положения: ответ сервисного центра МВД

23:03, 24 января 2024
В сервисном центре МВД объяснили нюанс относительно действия просроченного водительского удостоверения во время военного положения.
Действует ли просроченное водительское удостоверение во время военного положения: ответ сервисного центра МВД
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД напомнил, что просроченное водительское удостоверение действует во время военного положения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Эта норма работает на территории Украины. А также за границей для украинцев, которые получили временную защиту. Если вы все же решили обменять свой документ, то помните – обмен осуществляется исключительно по истечении срока действия документа», - говорится в сообщении.

При обращении в Сервисные центры МВД с собой нужно взять:

- паспорт с отметкой о месте регистрации

- идентификационный номер

- имеющееся водительское удостоверение.

В период военного положения медицинская справка не обязательна. Также возможно совершить обмен онлайн – через кабинет водителя или Дія.

В главном сервисном центре МВД добавили, что 2-летнее удостоверение водителя, которое выдавалось впервые, обменивается при наличии не более 2 штрафов. Если три и более – сдаете экзамены в сервисном центре МВД.

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