Действует ли просроченное водительское удостоверение во время военного положения: ответ сервисного центра МВД

Главный сервисный центр МВД напомнил, что просроченное водительское удостоверение действует во время военного положения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
«Эта норма работает на территории Украины. А также за границей для украинцев, которые получили временную защиту. Если вы все же решили обменять свой документ, то помните – обмен осуществляется исключительно по истечении срока действия документа», - говорится в сообщении.
При обращении в Сервисные центры МВД с собой нужно взять:
- паспорт с отметкой о месте регистрации
- идентификационный номер
- имеющееся водительское удостоверение.
В период военного положения медицинская справка не обязательна. Также возможно совершить обмен онлайн – через кабинет водителя или Дія.
В главном сервисном центре МВД добавили, что 2-летнее удостоверение водителя, которое выдавалось впервые, обменивается при наличии не более 2 штрафов. Если три и более – сдаете экзамены в сервисном центре МВД.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.