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Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

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Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

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Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

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У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджена будівля Національної академії правових наук, фото

16:49, 24 січня 2024
У центрі міста після обстрілу зазнала руйнувань будівля Академії правових наук та гуртожиток юридичного університету.
У Харкові внаслідок ракетної атаки пошкоджена будівля Національної академії правових наук, фото
Фото: Олег Синєгубов
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23 січня ворог тричі обстріляв Харків. Під час вечірньої атаки на місто ракетами С300 було пошкоджено будівлю  Національної академії правових наук  та гуртожиток юридичного університету. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що "прилетіло" у дах Академії. Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша цивільна інфраструктура.

Проректор Національного юридичного університету Ярослава Мудрого Юрій Барабаш у коментарі "Суспільному"  розровів про масштаби руйнувань. 

"Пошкоджені, наскільки ми знаємо, на сьогодні: внутрішнє оздоблення, 200 вікон вибито, найбільших руйнувань зазнало приміщення Академії правових наук, яке розташоване поруч з гуртожитком, і яке так само використовувалося спільно — тобто наш гуртожиток використовувався й Академією правових наук", — розповів він.

Олег Синєгубов/Telegram

 

Фото: Олег Синєгубов

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