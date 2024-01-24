ВСУ контролируют воздушное пространство на Белгородско-Харьковском направлении, – Генштаб

Генштаб ВСУ заявил об интенсивности обстрелов на Харьковском направлении, в связи с ростом количества военно-транспортных самолетов рф.

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В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76. Зато Генеральный штаб ВСУ выдал заявление на фоне информации о падении Ил-76, что неспособность противника достичь результатов на поле боя приводит к сохранению его стратегии террора, в частности на Харьковском направлении. С целью уменьшения ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков и логистику ракет.

По данным Генштаба, за последнюю неделю противником осуществлено 19 ракетных ударов по Харьковщине, используя 26 ЗКР С-300 и 3 БР "Искандер-М". Эти атаки привели к смерти 16 человек, включая одного ребенка, и ранения 78 человек. Насчитано разрушение 13 зданий, среди которых больница, три учебных заведения и шесть жилых домов.

Интенсивность обстрелов связывают с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые направляются к аэродрому Белгорода. По этому поводу Вооруженные Силы Украины планируют продолжать меры уничтожения средств доставки и контроля за воздушным пространством для противодействия террористической угрозе, в частности на Белгородско-Харьковском направлении.

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