Всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують, — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українців закликали не поширювати недостовірну інформацію.

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У рф поширили інформацію про те, що нібито на борту літака перебували "українські військовополонені". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

Українців закликали не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію до оприлюднення офіційних заяв.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", – йдеться у повідомленні.

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