Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Правоохоронці повинні утримуватись від обшуків, затримань і блокувань рахунків підприємців, — Юлія Свириденко пояснила рішення РНБО

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до рішення РНБО перевірки бізнесу будуть обмежені, а правоохоронні органи мають три місяці утримуватися від обшуків, затримань та блокування рахунків

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

  1. В Україні
  2. / У світі

Всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують, — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

13:04, 24 січня 2024
Українців закликали не поширювати недостовірну інформацію.
Всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують, — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У рф поширили інформацію про те, що нібито на борту літака перебували "українські військовополонені". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

Українців закликали не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію до оприлюднення офіційних заяв.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", – йдеться у повідомленні.

Нет описания.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді