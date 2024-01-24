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  1. В Україні

Болгарія хоче забрати в росії курорт на узбережжі Чорного моря

18:45, 24 січня 2024
Болгарські депутати готуються відібрати російський туристичний курорт на узбережжі Чорного моря.
Болгарія хоче забрати в росії курорт на узбережжі Чорного моря
Джерело фото: euractiv
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Болгарські парламентарі від правлячої більшості працюють над законом щодо конфіскації російської власності та передачі контролю над російським туристичним курортом «Камчія» на узбережжі Чорного моря в управління болгарської держави. Законопроект направлений на відповідь на міжнародні санкції проти росії та вже отримав підтримку деяких депутатів. Про це повідомляє Euractive.

Курорт «Камчія», власність москви, але управляється громадянами Болгарії, є об'єктом особливого інтересу з моменту введення санкцій проти росії у 2014 році. Його оголошують «освітнім, культурним, рекреаційним, спортивним, оздоровчим, діловим і конгрес-туризмом». Ініціатори законопроекту вважають, що такий крок необхідний для виконання міжнародних обмежувальних заходів, що стосуються російських активів.

Депутат Івайло Мірчев зазначив, що законодавча ініціатива стала актуальною через події в Україні та посилення санкцій проти росії. Закон передбачає переведення управління курортом під контроль болгарської держави та може уберегти активи від конфіскації на користь держави.

Нещодавно російський Департамент власності звернувся з проханням призначити директора російської нафтової компанії Лукойл керівником курорту «Камчія». Це викликало обурення і може вплинути на вартість активів Лукойл в Болгарії, які вже були виставлені на продаж.

Відзначається, що Болгарія у 2023 році фактично бойкотувала санкції ЄС проти російських громадян та компаній, введені після анексії Криму у 2014 році. Країна стала єдиною у ЄС, яка не впровадила обмежувальні заходи проти жодного російського суб'єкта під санкціями ЄС.

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