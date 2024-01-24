У телемарафон можуть додати нові телеканали, щоб змінити його формат, - Мінкульт

Планується додати більше матеріалів від військових кореспондентів, рішення влади, документальних фільмів.

У Мінкульті допустили зміну формату телемарафону або додавання до нього нових телеканалів. Про це повідомив в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Марафон показав свою ефективність на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ми можемо говорити про те, що слід удосконалити деякі процеси в інформаційній сфері, зокрема й марафон. Аналізуючи запит суспільства, ми бачимо напрями, які потребують модернізації", - сказав Карандєєв.

За його словами, сьогодні телеглядач хоче отримувати більше інформації оперативного характеру, більше безпосередньо новин та аналітики, зокрема щодо ситуації на фронті.

"Тобто хотілося б бачити більше матеріалів від військових кореспондентів. Більше інформації про рішення влади, які стосуються безпосередньо наших людей. Також, можливо, додати більше культурного продукту, додати більше документальних фільмів", - зазначив він.

Також Карандєєв заявив, що точаться дискусії про те, що змінити, поліпшити, виправити.

"Я впевнений, що цей щоденний аналіз дасть змогу надалі справді розглянути питання щодо або додавання нових каналів, або змін формату", - підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.