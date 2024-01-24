В телемарафоне могут добавить новые телеканалы, чтобы изменить его формат, - Минкульт

Планируется добавить больше материалов от военных корреспондентов, решения властей, документальных фильмов.

В Минкульте допускают изменение формата телемарафона или добавление к нему новых телеканалов. Об этом сообщил и. о. министра культуры Ростислав Карандеев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Марафон показал свою эффективность в начале полномасштабного вторжения. Пока мы можем говорить о том, что следует усовершенствовать некоторые процессы в информационной сфере, в том числе и марафон. Анализируя запрос общества, мы видим направления, которые нуждаются в модернизации", - сказал Карандеев.

По его словам, сегодня телезритель хочет получать больше информации оперативного характера, больше непосредственно новостей и аналитики, в том числе по ситуации на фронте.

"То есть хотелось бы видеть больше материалов от военных корреспондентов. Больше информации о решениях власти, которые касаются непосредственно наших людей. Также, возможно, добавить больше культурного продукта, добавить больше документальных фильмов", - отметил он.

Также Карандеев заявил, что ведутся дискуссии о том, что изменить, улучшить, исправить.

"Я уверен, что этот ежедневный анализ позволит в дальнейшем действительно рассмотреть вопрос относительно либо добавления новых каналов, либо изменений формата", - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.