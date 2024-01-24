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  1. В Украине

«Очищение культуры»: в Украину после разрешения на выезд за границу не вернулись менее 1% культурных деятелей

12:44, 24 января 2024
Ростислав Карандеев заявил, что процент непатриотически настроенных деятелей культуры низкий.
«Очищение культуры»: в Украину после разрешения на выезд за границу не вернулись менее 1% культурных деятелей
Источник фото: unian
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Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил, что менее 1% деятелей культуры, которым выдано разрешение на выезд за границу, не возвращаются на родину. По его словам, Минкульт систематически ведет учет выданных писем содействия, однако отсутствует непосредственный мониторинг пересечения границы для деятелей. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Карандеев пояснил, что министерство не несет ответственность за дальнейшие действия лиц, которым предоставлено письмо содействия, и их дальнейшие действия являются ответственностью отдельных лиц, отметив важные критерии для получения письма содействия, такие как приглашение от иностранной стороны, приказ о командировке, обязательство о возвращении и регистрация в территориальном центре комплектации, он подчеркнул, что никто не застрахован от возможного обмана.

«На сегодня, мы имеем разработанные критерии, и, по нашему мнению, они максимально такие, которые обеспечивают нам минимизацию ошибки. В частности обязательно должно быть приглашение с иностранной стороны, если это юридическое лицо, должен быть приказ о командировке, должно быть обязательство о возвращении, должна быть регистрация в территориальном центре комплектации. Но, как и в любом другом процессе, мы не застрахованы от обмана», - рассказал и. о. министра.

На вопрос о необходимости отчетности о результатах деятельности за рубежом, Карандеев отметил, что учреждения культуры информируют о своей деятельности после командировки, но физические лица, которым выдано разрешение, не обязаны представлять отчет.

И. о. министра также высказал мнение, что небольшое количество лиц, которые не возвращаются, составляет менее 1%, и считается определенным очищением украинской культуры от непатриотически настроенных лиц.

«На самом деле я хочу сказать, что очень небольшое количество людей не возвращается, это однозначно меньше одного процента. Мы относимся к этому, если можно так сказать, как к определенному очищению украинской культуры от непатриотически настроенных людей», - подытожил Карандеев.

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