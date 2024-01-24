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«Очищення культури»: в Україну після дозволу на виїзд за кордон не повернулися менше 1% культурних діячів

12:44, 24 січня 2024
Ростислав Карандєєв заявив, що відсоток непатріотично налаштованих діячів культури низький.
«Очищення культури»: в Україну після дозволу на виїзд за кордон не повернулися менше 1% культурних діячів
Джерело фото: unian
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Виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що менше 1% діячів культури, яким видано дозвіл на виїзд за кордон, не повертаються на батьківщину. За його словами, Мінкульт систематично веде облік виданих листів сприяння, однак відсутній безпосередній моніторинг перетину кордону для діячів. Про це він розповів в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Карандєєв пояснив, що міністерство не несе відповідальність за подальші дії осіб, яким надано лист сприяння, і їхні подальші дії є відповідальністю окремих осіб, зазначивши важливі критерії для отримання листа сприяння, такі як запрошення від іноземної сторони, наказ про відрядження, зобов'язання про повернення та реєстрація в територіальному центрі комплектації, він підкреслив, що ніхто не застрахований від можливого обману.

«На сьогодні, ми маємо розроблені критерії, і, на нашу думку, вони максимально такі, які забезпечують нам мінімізацію помилки. Зокрема обов'язково має бути запрошення з іноземної сторони, якщо це юридична особа, має бути наказ про відрядження, має бути зобов'язання про повернення, має бути реєстрація в територіальному центрі комплектації. Але, як і в будь-якому іншому процесі, ми не застраховані від обману», – розповів в. о. міністра.

На запитання про необхідність звітності про результати діяльності за кордоном, Карандєєв зазначив, що заклади культури інформують про свою діяльність після відрядження, але фізичні особи, яким видано дозвіл, не зобов'язані представляти звіт.

В. о. міністра також висловив думку, що невелика кількість осіб, які не повертаються, становить менше 1%, і вважається певним очищенням української культури від непатріотично налаштованих осіб.

«Насправді я хочу сказати, що дуже невелика кількість людей не повертається, це однозначно менше одного відсотка. Ми ставимося до цього, якщо можна так сказати, як до певного очищення української культури від непатріотично налаштованих людей», – підсумував Карандєєв.

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