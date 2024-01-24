Болгария хочет забрать у россии курорт на побережье Черного моря

Болгарские депутаты готовятся отобрать российский туристический курорт на побережье Черного моря.

Источник фото: euractiv

Болгарские парламентарии от правящего большинства работают над законом о конфискации российской собственности и передачи контроля над российским туристическим курортом "Камчия" на побережье Черного моря в управление болгарского государства. Законопроект направлен в ответ на международные санкции против россии и уже получил поддержку некоторых депутатов. Об этом сообщает Euractive.

Курорт "Камчия", собственность москвы, но управляется гражданами Болгарии, является объектом особого интереса с момента введения санкций против россии в 2014 году. Его объявляют "образовательным, культурным, рекреационным, спортивным, оздоровительным, деловым и конгресс-туризмом". Инициаторы законопроекта считают, что такой шаг необходим для выполнения международных ограничительных мер, касающихся российских активов.

Депутат Ивайло Мирчев отметил, что законодательная инициатива стала актуальной из-за событий в Украине и усиления санкций против россии. Закон предусматривает перевод управления курортом под контроль болгарского государства и может уберечь активы от конфискации в пользу государства.

Недавно российский Департамент собственности обратился с просьбой назначить директора российской нефтяной компании Лукойл руководителем курорта "Камчия". Это вызвало возмущение и может повлиять на стоимость активов Лукойл в Болгарии, которые уже были выставлены на продажу.

Отмечается, что Болгария в 2023 году фактически бойкотировала санкции ЕС против российских граждан и компаний, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Страна стала единственной в ЕС, которая не ввела ограничительные меры против одного российского субъекта под санкциями ЕС.

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