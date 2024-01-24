У рф впав військовий літак Іл-76: момент падіння потрапив на відео

Інцидент стався у Бєлгородській області.

У середу, 24 січня, у росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Інцидент стався у Бєлгородській області. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Місцева влада заявила, що падіння військового літака Іл-76 трапилося у Корочанському районі.

За даними ЗМІ, всього на борту було 63 особи, вони загинули.

Також у мережі публікують відео моменту інциденту.

Приблизна вартість літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області, $27 млн.

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