Правоохоронці повинні утримуватись від обшуків, затримань і блокувань рахунків підприємців, — Юлія Свириденко пояснила рішення РНБО

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до рішення РНБО перевірки бізнесу будуть обмежені, а правоохоронні органи мають три місяці утримуватися від обшуків, затримань та блокування рахунків

Перевірки бізнесу правоохоронними органами будуть обмежені. Про це зазначила Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, коментуючи рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), Указ про введення в дію якого 23 січня підписав Президент Володимир Зеленський.

А саме, за її словами, Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки України буде рекомендовано рішенням РНБО впродовж трьох місяців утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства. Крім того, матимуть провести аудит вже вжитих заходів і того, чи доцільно їх і надалі застосовувати.

Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави.

Крім того, вони повинні будуть напрацювати механізми того, як захистити бізнес від можливих зловживань чи тиску з боку силових структур, зокрема під час проведення процесуальних дій.

«Останні резонансні затримання підприємців і тиск правоохоронців на бізнес сколихнули бізнес-середовище. І безперечно стали головною темою обговорень серед економічного блоку уряду.

Ми взяли кілька діб, аби, відклавши в бік емоції, не робити заяв без конкретики й напрацювати практичні кроки. Вчора провели зустрічі. Послухали підприємців, виявили моменти, які найбільше дестабілізують їхню роботу, обговорили їхні пропозиції.

Головне, що я хочу донести: економічний блок уряду і бізнес на одному боці. За кожного підприємця я готова боротися особисто.

Сьогодні після обговорень із бізнесом, в урядовому колі та на РНБО, Президент Володимир Зеленський озвучив практичні кроки, які здатні стабілізувати ситуацію.

Перше — Уряд подасть до Парламенту законопроєкт щодо внесення змін до закону про Бюро економічної безпеки, аби посилити механізми його роботи.

Змінити запропонується і норми Кримінального процесуального кодексу, законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Кінцева мета — встановити додаткові гарантії захисту інтересів бізнесу під час обшуків та інших процесуальних дій. Крім того, зміни дозволять консолідувати роботу зі злочинами, які посягають на економіку держави, в єдиному органі — Бюро економічної безпеки.

Також пропонується внести зміни до закону «Про оборонні закупівлі», щоб врегулювати граничний рівень прибутку для державних контрактів, що виконувалися чи виконуються під час дії воєнного стану.

Друге — при Президентові буде створена Рада з підтримки бізнесу на період воєнного стану. Ця рада реагуватиме на скарги підприємців і розв'язувати нагальні проблеми.

Третє — перевірки бізнесу правоохоронними органами будуть обмежені. Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки України буде рекомендовано рішенням РНБО впродовж трьох місяців утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства. Крім того, матимуть провести аудит вже вжитих заходів і того, чи доцільно їх і надалі застосовувати.

Також РНБО рекомендувала Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЕБ провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, які потенційно можуть ставити під ризик економіку держави. Крім того, матимуть напрацювати механізми того, як захистити бізнес від можливих зловживань чи тиску з боку силових структур, зокрема під час проведення процесуальних дій.

Кабмін також матиме розробити аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань, де буде публічний доступ до аналітичних узагальнених даних щодо роботи органів правопорядку та прокуратури. Також можна буде подати скаргу на діяльність силовиків.

Крім того, Уряд проведе аудит системи моніторингу ризиків та критеріїв для блокування податкових накладних і процедур та критеріїв розблокування.

Дякую Президенту України, що у такий складний час викликів, коли всі зусилля сфокусовані на захисті країни від російської агресії, проблеми підприємців залишаються на щоденному порядку денному.

Вірю, що завдяки відкритому діалогу, практичним крокам і зусиллям з обох боків, ми знайдемо вихід», - підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 січня Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про результати засідання РНБО, вказавши, що визначено на рівні РНБО термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними.

Автор: Наталя Мамченко

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