У Києві чоловік придбав рибну консерву та потрапив до лікарні з ботулізмом

Мешканець Фастівського району потрапив до лікарні через консерву, яку він придбав у місцевій торговельній мережі Києва.

Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Мешканець Фастівського району Київської області госпіталізований з діагнозом ботулізм, пов'язаним із вживанням рибної консерви «Тунець у власному соку». Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Пацієнт повідомив, що консерву він придбав у місцевій торговельній мережі Києва. Після отримання скарги з лікарні, головне управління розпочало невідкладний захід державного контролю, який передбачав перевірку операторів ринку, що реалізовують зазначену продукцію.

Згідно з інформацією, консерву, що може бути джерелом інфекції, тимчасово вилучено з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень. Наразі вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки та уникнення загрози для здоров'я споживачів даної харчової продукції.

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