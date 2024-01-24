В Киеве мужчина приобрел рыбную консерву и попал в больницу с ботулизмом

Житель Фастовского района попал в больницу из-за консервы, которую он приобрел в местной торговой сети Киева.

Источник фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Житель Фастовского района Киевской области госпитализирован с диагнозом ботулизм, связанным с употреблением рыбной консервы "Тунец в собственном соку". Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Пациент сообщил, что консерву он приобрел в местной торговой сети Киева. После получения жалобы из больницы, главное управление начало неотложное мероприятие государственного контроля, которое предусматривало проверку операторов рынка, реализующих указанную продукцию.

Согласно информации, консерва, которая может быть источником инфекции, временно изъята из реализации до получения результатов лабораторных исследований. Сейчас приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и избежания угрозы для здоровья потребителей данной пищевой продукции.

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