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  1. В Украине

$9000 за изготовление фиктивных документов для уклониста: в Киеве задержали врача

18:18, 24 января 2024
Фигурант предлагал военнообязанному подготовить документы, согласно которым последний был бы признан непригодным к военной службе.
$9000 за изготовление фиктивных документов для уклониста: в Киеве задержали врача
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В Киеве правоохранители задержали врача, обещавшего изготовить фиктивные документы для уклонения от военной службы. Цена вопроса – 9 тысяч долларов США. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По словам заместителя начальника отделения Шевченковского управления полиции Николая Габинета, 35-летний житель Киевской области договорился о встрече с потенциальным «клиентом», во время которой обещал помочь мужчине получить отсрочку от мобилизации.

 «За девять тысяч долларов США фигурант должен был подготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению военной службы», - сказал он.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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