Латвия отправит в Украину авто, конфискованные у нетрезвых водителей

Новая партия конфискованных авто пойдет на нужды армии и медиков.

Источник фото: zakordon.rayon.in.ua

Правительство Латвии приняло решение передать Украине девять автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей, сообщает «Европейская правда». Эти транспортные средства предназначены для различных учреждений и организаций, в частности, армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

В общем, Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, чье общее рыночное значение превышает 100 тысяч евро. Доставка автомобилей в Украину будет осуществлена с помощью «Твиттер-конвоя».

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