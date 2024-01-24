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До Верховної ради не надходив законопроект про мобілізацію, – голова Комітету Олександр Завітневич

Голова Комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич пообіцяв відразу повідомити з офіційних джерел, якщо Уряд внесе законопроект про мобілізацію – поки такий проект не вносився.

Міноборони підготувало нову версію законопроекту про мобілізацію для внесення до парламенту

Пропонується уточнити підстави для надання відстрочки та звільнення від призову.

У НАЗК пояснили, як перевіряти факт подання декларацій, які можуть бути вилучені з публічної частини Реєстру, або коли службовець має право на відтермінування їх подання

У зв’язку з отриманням низки звернень від уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції НАЗК підготувало відповідні роз’яснення.

Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

  1. У світі

Латвія відправить в Україну авто, конфісковані у нетверезих водіїв

18:07, 24 січня 2024
Нова партія конфіскованих авто піде на потреби армії та медиків.
Латвія відправить в Україну авто, конфісковані у нетверезих водіїв
Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua
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Уряд Латвії прийняв рішення передати Україні дев'ять автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв, повідомляє «Європейська правда». Ці транспортні засоби призначені для різних установ та організацій, зокрема, армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинської сільради Миколаївської області, військової частини Нацгвардії, Кам'янець-Подільської райради Хмельницької області та Китайгородської сільради Хмельницької області.

Загалом, Латвія передасть Україні партію з 14 автомобілів, чиє загальне ринкове значення перевищує 100 тисяч євро. Доставка автомобілів в Україну буде здійснена за допомогою «Твіттер-конвою».

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