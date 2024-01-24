Латвія відправить в Україну авто, конфісковані у нетверезих водіїв

Нова партія конфіскованих авто піде на потреби армії та медиків.

Джерело фото: zakordon.rayon.in.ua

Уряд Латвії прийняв рішення передати Україні дев'ять автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв, повідомляє «Європейська правда». Ці транспортні засоби призначені для різних установ та організацій, зокрема, армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинської сільради Миколаївської області, військової частини Нацгвардії, Кам'янець-Подільської райради Хмельницької області та Китайгородської сільради Хмельницької області.

Загалом, Латвія передасть Україні партію з 14 автомобілів, чиє загальне ринкове значення перевищує 100 тисяч євро. Доставка автомобілів в Україну буде здійснена за допомогою «Твіттер-конвою».

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