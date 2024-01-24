Північна Корея, схоже, є більш ефективним партнером рф, ніж наші друзі — Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що партнерам варто перестати звинувачувати один одного у недостатньому військовому виробництві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рф перевершує Україну щодо постачання артилерійських снарядів, одна з причин — допомога з Північної Кореї. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

За його словами, схоже, що КНДР є ефективнішим партнером для росії, ніж українські союзники.

"Це смішно. І це має змінитися. І хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що західним партнерам варто припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.

"Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", – наголосив Кулеба.

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