Северная Корея, похоже, является более эффективным партнером рф, чем наши друзья – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел заявил, что партнерам следует перестать обвинять друг друга в недостаточном военном производстве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что рф превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин - помощь из Северной Кореи. Об этом он сообщил в интервью Bild.

По его словам, похоже, что КНДР более эффективный партнер для россии, чем украинские союзники.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", – сказал Кулеба.

Он отметил, что западным партнерам следует прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой утопают в бесконечных дискуссиях. Но нет времени утопать, нужно плыть", - подчеркнул Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.