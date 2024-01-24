Сдавал врагу локации украинских военных: в Донецкой области разоблачен злоумышленник

Предатель был задержан и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Мирнограда в государственной измене, передает Офис Генерального прокурора.

В ОГП отметили, что осенью прошлого года мужчина вел в мессенджере Telegram диалог на военную тематику с представителем фсб рф в ходе которого согласился передавать данные относительно объектов, в которых размещались украинские военнослужащие.

«В течение декабря во исполнение поставленных вербовщиком задач так называемый агент узнавал о расположении военных подразделений Вооруженных Сил Украины в г. Мирнограде и г. Покровске», - говорится в сообщении.

Разведанные локации он замечал на Google Maps, делал скриншоты по телефону и отправлял их россиянину.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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