Здавав ворогу локації українських військових: на Донеччині викрито зловмисника

Зрадника було затримано та обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Мирнограду у державній зраді, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначили, що восени минулого року чоловік вів у месенджері Telegram діалог на військову тематику з представником фсб рф у ході якого погодився передавати дані щодо об’єктів, у яких розміщувались українські військовослужбовці.

«Упродовж грудня на виконання поставлених вербувальником завдань так званий агент дізнавався про розташування військових підрозділів Збройних Сил України у м. Мирнограді та м. Покровську», - сказано у повідомленні.

Розвідані локації він помічав на Google Maps, робив скриншоти з телефону та відправляв їх росіянину.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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