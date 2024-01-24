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Правоохоронці повинні утримуватись від обшуків, затримань і блокувань рахунків підприємців, — Юлія Свириденко пояснила рішення РНБО

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до рішення РНБО перевірки бізнесу будуть обмежені, а правоохоронні органи мають три місяці утримуватися від обшуків, затримань та блокування рахунків

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

Чи є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження укладення із захисником договору після проголошення судового рішення, - позиція Верховного Суду

Захисник стверджував, що строк апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції він пропустив із поважних причин, оскільки договір про надання правової допомоги було укладено з ним через п’ять днів після постановлення судового рішення.

  1. В Україні

За $3500 обіцяв зняти з військового обліку, – у Києві затримали учасника корупційної схеми

12:04, 24 січня 2024
Фігурант пообіцяв призовнику допомогти в знятті його з військового обліку за грошову винагороду за допомогою з зв’язків з посадовцями ТЦК.
За $3500 обіцяв зняти з військового обліку, – у Києві затримали учасника корупційної схеми
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Столичні поліцейські затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв допомогти в знятті з військового обліку за 3500 доларів США. Чоловік, який мав зв’язки з посадовцями одного з територіальних центрів комплектування, пропонував призовникам шлях уникнення військової служби, – повідомляє поліція Києва.

 «Клієнт» повинен був сплатити 300 доларів за вплив на посадовця територіального центру комплектування та 2900 доларів для передачі посадовцю ТЦК. Зловмисника затримали при отриманні частини визначеної суми коштів.

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

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