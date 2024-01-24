За $3500 обіцяв зняти з військового обліку, – у Києві затримали учасника корупційної схеми

Фігурант пообіцяв призовнику допомогти в знятті його з військового обліку за грошову винагороду за допомогою з зв’язків з посадовцями ТЦК.

Столичні поліцейські затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв допомогти в знятті з військового обліку за 3500 доларів США. Чоловік, який мав зв’язки з посадовцями одного з територіальних центрів комплектування, пропонував призовникам шлях уникнення військової служби, – повідомляє поліція Києва.

«Клієнт» повинен був сплатити 300 доларів за вплив на посадовця територіального центру комплектування та 2900 доларів для передачі посадовцю ТЦК. Зловмисника затримали при отриманні частини визначеної суми коштів.

Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 150 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

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