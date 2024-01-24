На Хмельниччині суд зобов’язав підприємство теплових мереж відновити теплопостачання до квартири мешканки багатоповерхівки

Жінка повідомила, що будинок, в якому вона мешкає, від’єднали від системи з порушенням установленого порядку та без згоди споживачів.

Жителька Шепетівки позивалася до місцевого теплопостачального підприємства, яке відмовилося відновлювати подачу тепла до її квартири. Просила суд зобов’язати комунальне підприємство під’єднати її житло до системи централізованого теплопостачання. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, у 2019 році багатоквартирний будинок, в якому вона мешкає, від’єднали від системи з порушенням установленого порядку та без згоди споживачів.

Шепетівський міськрайонний суд дійшов висновку, що помешкання позивачки неправомірно від`єднали від системи централізованого теплопостачання. Відтак зобов’язав КП «Шепетівське підприємство теплових мереж» під’єднати її квартиру до мережі.

Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу з проханням скасувати таке рішення та відмовити у позові. Апелянт зазначив, що у більшості квартир будинку, де живе позивачка, облаштоване індивідуальне опалення. Через розбалансування внутрішньобудинкової системи її квартиру відключили від мережі централізованого опалення.

Підприємство не має можливості відновити підключення будинку і квартири до системи, оскільки немає відповідного рішення ОСББ та звернення усіх жителів будинку. Крім того, таке підключення потребує значних затрат, є технічно неможливим і недоцільним. Проте підприємство зауважило, що позивачка не позбавлена можливості також встановити індивідуальне опалення.

Порядок відключення споживачів від системи централізованого теплопостачання визначений чинним законодавством. Зокрема, таке відключення можливе на підставі рішення постійно діючої комісії, яка розглядає відповідну заяву власника будинку про причини відключення, вивчає технічну можливість припинення централізованого постачання теплової енергії, затверджує складений акт про відключення, зазначив апеляційний суд.

Утім зібрані докази вказують на те, що голова ОСББ не звертався до міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов`язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого теплопостачання, із заявою про від`єднання будинку, де мешкає позивачка, від мережі централізованого опалення. Тому й немає рішення комісії про його відключення.

За таких обставин, на думку ХАС, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що квартиру позивачки неправомірно від`єднали від системи централізованого теплопостачання й «Шепетівське підприємство теплових мереж», як виконавець комунальних послуг, має відновити постачання теплової енергії до її житла.

«Неправомірне відключення квартири від системи централізованого теплопостачання призвело до неможливості одержання позивачкою комунальних послуг із постачання теплової енергії до квартири, і як наслідок до порушення її прав споживача таких послуг. Під`єднання квартири до централізованого теплопостачання потягне за собою відновлення її порушеного права», – йдеться у постанові.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/601/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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