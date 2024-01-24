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США без додаткового фінансування не зможуть забезпечити Україну озброєнням

10:19, 24 січня 2024
Пентагон звернувся до Конгресу про фінансову допомогу, аби забезпечувати Україну новими обладнанням та підтримувати системи, які вже надали раніше.
США без додаткового фінансування не зможуть забезпечити Україну озброєнням
Джерело фото: Главком
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Сполучені Штати не зможуть постачати необхідне озброєння для України та забезпечувати підтримку переданих систем без додаткового фінансування від Конгресу, – повідомив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, пише офіційний веб-сайт уряду США.

Райдер відзначив, що відсутність необхідних коштів змусила Пентагон призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів. «Це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські постріли, протитанкові засоби, перехоплювачі ППО», - наголосив представник Пентагону.

Представник Пентагону додав, що без додаткового фінансування вони не зможуть забезпечувати Україну системами та обладнанням, які відповідають її середньостроковим та довгостроковим потребам, а також підтримувати системи, які вже надали раніше.

«Ми продовжимо тісно співпрацювати з Конгресом і закликаємо до додаткового фінансування якнайшвидше», - зауважив Райдер, підкресливши, що загроза з боку росії є реальною, і наголосив на важливості надання швидкої підтримки для України. За його словами, чим швидше США зможуть продовжити надавати Україні необхідний рівень підтримки, «тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти».

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