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США без дополнительного финансирования не смогут обеспечить Украину вооружением

10:19, 24 января 2024
Пентагон обратился к Конгрессу о финансовой помощи, чтобы обеспечивать Украину новыми оборудованием и поддерживать системы, которые уже предоставили ранее.
США без дополнительного финансирования не смогут обеспечить Украину вооружением
Источник фото: Главком
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Соединенные Штаты не смогут поставлять необходимое вооружение для Украины и обеспечивать поддержку переданных систем без дополнительного финансирования от Конгресса, - сообщил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, пишет официальный веб-сайт правительства США.

Райдер отметил, что отсутствие необходимых средств заставило Пентагон приостановить изъятие вооружений из своих запасов. "Это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские выстрелы, противотанковые средства, перехватчики ПВО", - подчеркнул представитель Пентагона.

Представитель Пентагона добавил, что без дополнительного финансирования они не смогут обеспечивать Украину системами и оборудованием, которые соответствуют ее среднесрочным и долгосрочным потребностям, а также поддерживать системы, которые уже предоставили ранее.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и призываем к дополнительному финансированию как можно быстрее", - отметил Райдер, подчеркнув, что угроза со стороны рссии является реальной, и подчеркнул важность предоставления быстрой поддержки для Украины. По его словам, чем быстрее США смогут продолжить предоставлять Украине необходимый уровень поддержки, "тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества".

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