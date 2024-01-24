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  1. В Украине

Кто может претендовать на обязательную долю по наследству: разъяснение

11:07, 24 января 2024
Круг наследников, имеющих право на обязательную долю по наследству, определяется в день открытия наследства.
Кто может претендовать на обязательную долю по наследству: разъяснение
Фото: vorokhtianska-rada.gov.ua
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что право на обязательную долю по наследству носит личный характер и не может переходить в порядке наследственной трансмиссии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Составление завещания – это возможность для человека самостоятельно определить судьбу своего имущества в случае собственной смерти. И нередко случается, что наследодатель принимает решение не в пользу родственников. Более того, вписывает в завещание тех, с кем даже не имеет родственных связей.

Для защиты уязвимой категории из числа наследников первой очереди законом предусмотрена обязательная доля по наследству.

Так, согласно статье 1241 Гражданского Кодекса Украины, малолетние (до 14 лет), несовершеннолетние (от 14 до 18), совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания б каждому из них в случае наследования по закону.

Следует отметить, что круг наследников, имеющих право на обязательную долю по наследству, определяется в день открытия наследства. Кстати, данное право не зависит от согласия других наследников и даже воли наследодателя. Но вместе с тем если другие наследники возражают против выдачи свидетельства на право на наследство на обязательную долю, то они имеют право обратиться с соответствующим иском в суд.

Отметим, что право на обязательную долю по наследству носит личный характер и не может переходить в порядке наследственной трансмиссии.

Наследник может отказаться от указанного права, подав нотариусу заявление о том, что с содержанием завещания он ознакомлен и не претендует на получение обязательной доли по наследству.

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