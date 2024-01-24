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В Хмельницкой области суд обязал предприятие тепловых сетей возобновить теплоснабжение в квартире жительницы многоэтажки

11:26, 24 января 2024
Женщина сообщила, что дом, в котором она проживает, был отсоединен от системы с нарушением установленного порядка и без согласия потребителей.
В Хмельницкой области суд обязал предприятие тепловых сетей возобновить теплоснабжение в квартире жительницы многоэтажки
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Жительница Шепетовки судилась с местным теплоснабжающим предприятием, которое отказалось восстанавливать подачу тепла в ее квартиру. Просила суд обязать коммунальное предприятие подключить ее жилье к системе централизованного теплоснабжения. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, в 2019 году многоквартирный дом, в котором она проживает, был отсоединен от системы с нарушением установленного порядка и без согласия потребителей.

Шепетівський міськрайонний суд дійшов висновку, що помешкання позивачки неправомірно від`єднали від системи централізованого теплопостачання. Відтак зобов’язав КП «Шепетівське підприємство теплових мереж» під’єднати її квартиру до мережі.

Комунальне підприємство подало апеляційну скаргу з проханням скасувати таке рішення та відмовити у позові. Апелянт зазначив, що у більшості квартир будинку, де живе позивачка, облаштоване індивідуальне опалення. Через розбалансування внутрішньобудинкової системи її квартиру відключили від мережі централізованого опалення.

Підприємство не має можливості відновити підключення будинку і квартири до системи, оскільки немає відповідного рішення ОСББ та звернення усіх жителів будинку. Крім того, таке підключення потребує значних затрат, є технічно неможливим і недоцільним. Проте підприємство зауважило, що позивачка не позбавлена можливості також встановити індивідуальне опалення.

Порядок відключення споживачів від системи централізованого теплопостачання визначений чинним законодавством. Зокрема, таке відключення можливе на підставі рішення постійно діючої комісії, яка розглядає відповідну заяву власника будинку про причини відключення, вивчає технічну можливість припинення централізованого постачання теплової енергії, затверджує складений акт про відключення, зазначив апеляційний суд.

Утім зібрані докази вказують на те, що голова ОСББ не звертався до міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов`язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого теплопостачання, із заявою про від`єднання будинку, де мешкає позивачка, від мережі централізованого опалення. Тому й немає рішення комісії про його відключення.

За таких обставин, на думку ХАС, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що квартиру позивачки неправомірно від`єднали від системи централізованого теплопостачання й «Шепетівське підприємство теплових мереж», як виконавець комунальних послуг, має відновити постачання теплової енергії до її житла.

«Неправомірне відключення квартири від системи централізованого теплопостачання призвело до неможливості одержання позивачкою комунальних послуг із постачання теплової енергії до квартири, і як наслідок до порушення її прав споживача таких послуг. Під`єднання квартири до централізованого теплопостачання потягне за собою відновлення її порушеного права», – йдеться у постанові.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/601/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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