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  1. В Украине

За $3500 обещал снять с воинского учета, – в Киеве задержали участника коррупционной схемы

12:04, 24 января 2024
Фигурант пообещал призывнику помочь в снятии его с воинского учета за денежное вознаграждение с помощью из связей с должностными лицами ТЦК.
За $3500 обещал снять с воинского учета, – в Киеве задержали участника коррупционной схемы
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Столичные полицейские задержали участника коррупционной схемы, который обещал помочь в снятии с воинского учета за 3500 долларов США. Мужчина, который имел связи с должностными лицами одного из территориальных центров комплектования, предлагал призывникам путь избежания военной службы, - сообщает полиция Киева.

 "Клиент" должен был заплатить 300 долларов за влияние на чиновника территориального центра комплектования и 2900 долларов для передачи должностному лицу ТЦК. Злоумышленника задержали при получении части определенной суммы средств.

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

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