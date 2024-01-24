$9000 за виготовлення фіктивних документів для ухилянта: у Києві затримали лікаря

Фігурант пропонував військовозобов’язаному підготувати документи, згідно яких останнього було б визнано непридатним до військової служби.

У Києві правоохоронці затримали лікаря, який обіцяв виготовити фіктивні документи для ухилення від військової служби. Ціна питання — 9 тисяч доларів США. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За словами заступника начальника відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, 35-річний мешканець Київщини домовився про зустріч із потенційним «клієнтом», під час якої обіцяв допомогти чоловікові отримати відстрочку від мобілізації.

«За дев’ять тисяч доларів США фігурант мав підготувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловіка було б визнано непридатним до проходження військової служби», - сказав він.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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