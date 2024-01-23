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  1. В Україні

Вводиться мораторій щодо блокування роботи підприємств процесуальними діями на 3 місяці, —Зеленський повідомив про рішення РНБО

22:03, 23 січня 2024
Володимир Зеленський озвучив рішення, які ухвалило РНБО на підтримку бізнесу.
Вводиться мораторій щодо блокування роботи підприємств процесуальними діями на 3 місяці, —Зеленський повідомив про рішення РНБО
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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про результати засідання Ради національної безпеки і оборони України. Розглядалися питання щодо підтримки бізнесу.

За словами Зеленського, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники бізнесу.

"Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - зазначив Президент.

Також Зеленський повідомив, що уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб "максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес".

"Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого – все детально є в указі", - розповів Президент. 

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