Вводится мораторий по блокированию работы предприятий процессуальными действиями на 3 месяца, — Зеленский сообщил о решении СНБО

Владимир Зеленский озвучил решения, принятые СНБО в поддержку бизнеса.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Рассматривались вопросы поддержки бизнеса.

По словам Зеленского, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители бизнеса.

"Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", - отметил Президент.

Также Зеленский сообщил, что правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы "максимально ограничить потенциал любого возможного давления на легальный бизнес".

"Определены на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно есть в указе ", – рассказал Президент.

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