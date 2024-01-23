Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Турецкий парламент 23 января одобрил заявку о присоединении Швеции к Альянсу.

Парламент Турции 23 января одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждения. Об этом сообщает Associated Press.

Теперь ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет документ в течение нескольких дней.

Ратификация Турцией сделает Венгрию последней страной, удерживающей процесс вступления Швеции в Альянс.

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