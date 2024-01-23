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  1. В Украине

Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог — СМИ

21:40, 23 января 2024
Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог в размере 21 млн грн.
Игорь Мазепа вышел из СИЗО под залог — СМИ
Фото: РБК
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Бизнесмен, владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вышел из под стражи под залог, сообщает Forbes.

23 января Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 21 млн грн.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн.

Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Его подозревают в организации преступной группировки, которая по схеме завладела землей, на которой расположена Киевская ГЭС.

Ранее он отметил, что "подозрение касается выделения какого-то земельного участка на 2,4 га. Кто-то там посчитал, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил".

Напомним, Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы. 

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